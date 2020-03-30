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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 55430 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 64915 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 78695 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 77560 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83225 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Арахамия прокомментировал отставку Емца и Уманского

Арахамия прокомментировал отставку Емца и Уманского

Киев  •  УНН

 • 28865 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя возможную отставку министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского, указал, что сейчас нужно работать 24/7, и вероятно, такой режим работы не ожидался. Об этом он заявил журналистам в понедельник, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, как он оценивает возможную отставку Емца во время карантина и отставку Уманского во время экономического кризиса и на ком за это будет ответственность, Арахамия отметил: "Это же по собственному желанию".

"Ну, нельзя проконтролировать. Вы же понимаете, что люди должны работать 24/7. Господин Емец, я его уважаю, он очень опытный хирург, но, я думаю, он не ожидал, что будет работа в таком режиме. Насколько мне известно, г-н Уманский общался с Премьером, он будет помогать команде. Он мало времени на должности, и не думаю, что это какая-то угроза. Заместители все остаются. Заместители обычно делают всю работу, а министр это политическая должность", - добавил он.

Как ранее сообщал УНН, министр здравоохранения Илья Емец, министр финансов Игорь Уманский и министр инфраструктуры Владислав Криклий могут в ближайшее время покинуть правительство.

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