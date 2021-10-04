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Арахамія і Гетманцев вирушили в Раду, щоб проконтролювати верифікацію підписних листів за відставку Разумкова

Київ • УНН

 • 18885 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, і народний депутат від партії Данило Гетманцев вирушили до Верховної Ради, щоб дізнатися, чому підписні листи за відставку спікера Парламенту Дмитра Разумкова досі не верифіковані. Інформацію в коментарі УНН підтвердив Гетманцев.

Цитата

"Так, ми хочемо уточнити цей момент. Ми просто сподіваємося на те, що апарат Верховної Ради досить професійний для того, щоб виконати це все вчасно, і в повному обсязі", - заявив Гетманцев.

Деталі

У "Слузі народу" заявили, що до Верховної Ради 2,5 години назад були занесені підписні листи для верифікації підписів, що, за словами голови фракції Давида Арахамії, займає до години часу.

Арахамія зазначив, що хоче дізнатися, чому в апараті Верховної Ради затягують з процесом верифікації.

Додамо

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що в разі ініціювання своєї відставки не буде заважати процесу винесення цього питання в зал. Він також заявляв, що не тримається за посаду.

На засіданні погоджувальної ради сьогодні Разумков заявив, що процедура, в тому числі відкликання з посади голови Верховної Ради України, відбувається за Регламентом.

Як заявила спікер партії "Слуга народу" Юлія Палійчук, нардепи почнуть процедуру відставки голови Верховної Ради з понеділка 4 жовтня, тобто вже сьогодні.

Тим часом, перший заступник голови депутатської фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що на цьому тижні питання про відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова можливо розглянути. Однак, позиція з цього питання всередині монобільшості не у всіх збігається.

Швидше за все, вести засідання по зняттю Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради буде народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев, адже він не підписував підписні листи за його відставку.

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