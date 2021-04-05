Антитіла навіть після безсимптомного COVID-19 зберігаються щонайменше 10 місяців - дослідження

Дослідження в італійській комуні Во' (Во Еуганео) показали, що ті, хто одужав під час першої хвилі COVID-19 і зазнали прямого впливу вірусу під час другої хвилі, більше не захворіли.

“Ми бачили, що антитіла, в основному нейтралізуючі, залишаються до 10 місяців, без істотних відмінностей в титрах антитіл між симптоматичними і безсимптомними (хворими COVID-19 — ред.), і навіть між віковими групами”, — резюмують автори дослідження.

Таким чином, дослідження припускає, що існує досить тривалий за часом “захисний бар’єр” для тих, хто зіткнувся з SARS-CoV-2, навіть для тих, у кого не було ніяких симптомів.

В італійській комуні Во' це тематичне дослідження відбувалося з початку пандемії. Не тільки тому, що там зареєстрували першу жертву COVID-19 в Італії, але і тому, що 3200 жителів комуни були кілька разів перевірені серологічними аналізами на антитіла.

Як і очікувалося, кількість антитіл зменшується через дев’ять місяців, залишаючись при цьому досить високими, але обнадійливим аспектом є те, що 18 осіб зазнали впливу SARS-CoV-2 під час другої хвилі, жили в одному будинку і ніхто з них знову не захворів. Щойно люди вступили в контакт з вірусом, рівень їх антитіл підвищився - так, якби вони пройшли ревакцинацію, але не захворіли, відзначили дослідники. Збільшення вироблення антитіл означає, що ті, хто інфіковані і вилікувані, у деякому роді захищені.