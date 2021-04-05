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Антитела даже после бессимптомного COVID-19 сохраняются не менее 10 месяцев - исследование

Антитела даже после бессимптомного COVID-19 сохраняются не менее 10 месяцев - исследование

Киев  •  УНН

 • 14435 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Согласно исследованию итальянского Университета Падуи, нейтрализующие антитела к COVID-19 сохраняются в течение не менее 9-10 месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Corriere della Sera.

Исследования в итальянской коммуне Во (Во Эуганео) показали, что те, кто выздоровел во время первой волны COVID-19 и подвергся прямому воздействию вируса во время второй волны, больше не заболели.

"Мы видели, что антитела, в основном нейтрализующие, остаются в обращении до 10 месяцев, без существенных различий в титрах антител между симптоматическими и бессимптомными (больными COVID-19 – ред.), и даже между возрастными группами", - резюмируют авторы исследования.

Таким образом, исследование предполагает, что существует достаточно длительный по времени "защитный барьер" для тех, кто столкнулся с SARS-CoV-2, даже для тех, у кого не было никаких симптомов.

В итальянской коммуне Во это тематическое исследование происходили с начала пандемии. Не только потому, что там зарегистрировали первую жертву COVID-19 в Италии, но и потому, что 3200 жителей коммуны были несколько раз проверены серологическими анализами на антитела.

Как и ожидалось, количество антител уменьшается через девять месяцев, оставаясь при этом достаточно высокими, но обнадеживающим аспектом является то, что 18 человек подверглись воздействию SARS-CoV-2 во время второй волны, жили в одном доме, и никто из них опять не заболел. Как только люди вступили в контакт с вирусом, уровень их антител повысился - как если бы они прошли ревакцинацию, но не заболели, отметили исследователи. Увеличение выработки антител означает, что те, кто инфицированы и вылечены, в некотором роде защищены.

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