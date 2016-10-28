Антімайданівцю "Топазу" продовжили арешт ще на два місяці
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Київський районний суд Харкова ухвалив рішення про продовження арешту до 26 грудня у справі антимайданівця Гната Кромського, відомого за прізвиськом "Топаз", передає кореспондент УНН.
Як повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, справа антімайданівця Гната Кромського буде розглянуто заново через зміну судді.
"Слухати справу будуть спочатку", - відзначили в прокуратурі.
Наступне засідання у справі "Топаза" відбудеться 21 листопада.
Нагадаємо, 28 березня минулого року Г.Кромського було затримано за організацію та участь у масових заворушеннях під час штурму Харківської ОДА.
29 березня 2014 року його відправлено під домашній арешт з носінням електронного браслету. 7 квітня він втік і був оголошений в розшук.
12 вересня минулого року “Топаза” затримали співробітники СБУ.