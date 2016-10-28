Антимайдановцу "Топазу" продлили арест еще на два месяца
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 28 октября. УНН. Киевский районный суд Харькова принял решение о продлении ареста до 26 декабря по делу антимайдановца Гната Кромского, известного по прозвищу "Топаз", передает корреспондент УНН.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, дело антимайданвца Гната Кромского будет рассмотрено заново из-за смены судьи.
"Слушать дело будут сначала", - отметили в прокуратуре.
Следующее заседание по делу "Топаза" состоится 21 ноября.
Напомним, 28 марта прошлого года Г.Кромского задержали за организацию и участие в массовых беспорядках во время штурма Харьковской ОГА.
29 марта 2014 года был отправлен под домашний арест с ношением электронного браслета. 7 апреля он бежал и был объявлен в розыск.
12 сентября прошлого года "Топаза" задержали сотрудники СБУ.