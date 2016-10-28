Антимайдановцу "Топазу" продлили арест еще на два месяца

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, дело антимайданвца Гната Кромского будет рассмотрено заново из-за смены судьи.

"Слушать дело будут сначала", - отметили в прокуратуре.

Следующее заседание по делу "Топаза" состоится 21 ноября.

Напомним, 28 марта прошлого года Г.Кромского задержали за организацию и участие в массовых беспорядках во время штурма Харьковской ОГА.

29 марта 2014 года был отправлен под домашний арест с ношением электронного браслета. 7 апреля он бежал и был объявлен в розыск.

12 сентября прошлого года "Топаза" задержали сотрудники СБУ.