Антарктичне вітання: полярники привітали Україну з Днем Незалежності

Цитата

“Ми вітаємо Україну з ювілеєм, бажаємо їй розвитку, перемог та процвітання. Віримо в її успіх так само, як віримо в успіх нашої місії в Антарктиді”, — наголосили полярники.

Додамо

Дванадцятеро учасників 26-ї Української антарктичної експедиції зазначили, що попри красу та велич Антарктиди, їхні серця б’ються в унісон із серцями всіх українців. Проте, незважаючи на сум за домівками та рідними, вони щасливі представляти на крижаному континенті інтереси держави та робити все можливе для розвитку української науки.

Нагадаємо

Цього року, 24 серпня, українці святкують 30-річчя незалежності України. Наразі у центрі столиці тривають останні приготування до проведення святкових заходів.

У військовому параді візьме участь понад 5 тис. військових, 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Із 6:00 і орієнтовно до 16:00 у столиці перекриють рух транспорту деякими вулицями.

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