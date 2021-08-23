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У Києві на День Незалежності через військовий парад обмежать рух транспорту деякими вулицями

У Києві на День Незалежності через військовий парад обмежать рух транспорту деякими вулицями

Київ • УНН

 • 26864 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Завтра, під час проведення військового параду до 30-ї річниці незалежності України, із 6:00 і до орієнтовно 16:00 у столиці перекриють рух транспорту деякими вулицями. Про це повідомляє КМДА, інформує УНН

Деталі

Тимчасове обмеження руху транспорту запланували:

під час пересування зведеної механізованої колони до місця проведення параду військ на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності:

колона № 1 (гусенична та колісна техніка): парк військової частини А0222 (А1937) — вул. Маршала Рибалка — вул. Чорновола — виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту — проспект Перемоги (зустрічною смугою) — площа Перемоги (зустрічною смугою) — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська — вул. Велика Васильківська — пл. Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — пл. Бессарабська — вул. Хрещатик;

колона № 2 (колісна техніка): аеродром “Святошин” — вул. Академіка Туполєва — зустрічною смугою проспекту Перемоги до шляхопроводу метро “Нивки” — проспект Перемоги — площа Перемоги — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська та далі:

  • частина колони № 1: вул. Велика Васильківська — пл. Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — пл. Бессарабська — вул. Хрещатик;
  • частина колони № 2: — вул. Антоновича — вул. І. Федорова (Либідська площа, залежно від довжини колони) — вул. Велика Васильківська — пл. Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — пл. Бессарабська — вул. Хрещатик;
  • колона № 3 (колісна техніка): військова частина А0139 (проспект Перемоги, 55/2) — проспект Перемоги — вул. Жилянська — вул. Велика Васильківська — пл. Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — пл. Бессарабська — вул. Хрещатик.

Під час руху зведеної механізованої основної колони після проходження вул. Хрещатик та повернення до місць розміщення (станції навантаження військової техніки) після параду військ:

перша частина колони (гусенична техніка та частина колісної техніки): пл. Європейська — Володимирський узвіз — Боричів узвіз (смугою зустрічного руху) — вул. Набережно-Хрещатицька (смугою зустрічного руху) — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд — вул. В. Чорновола та далі:

  • гусенична техніка: вул. Набережно-Лугова — вул. Межигірська — вул. Новокостянтинівська — залізнична станція розвантаження “Почайна”;
  • решта гусеничної техніки та частина колісної техніки: вул. Нижній Вал — вул. Глибочицька — вул. В. Чорновола — вул. Маршала Рибалка — парк військової частини А0222 (А1937);

друга частина колони (частина колісної техніки): пл. Європейська — Петрівська алея — Паркова дорога — Дніпровський узвіз — Набережне шосе — вул. Набережно-Хрещатицька — вул. Нижній Вал — вул. Глибочицька — Глибочицький проїзд — вул. В. Чорновола — проспект Перемоги та далі:

  • частина колісної техніки № 1: шляхопровід метро “Нивки” (розворот у зворотному напрямку) — проспект Перемоги — в/ч А0139;
  • частина колісної техніки № 2: вул. Академіка Туполєва — аеродром “Святошин”.

під час руху зведеної механізованої колони запасної військової техніки після проходження вул. Хрещатик та повернення до місць розміщення (станції навантаження ОВТ) після параду військ:

перша частина колони (гусенична та частина колісної техніки): вул. Богдана Хмельницького — вул. Володимирська — вул. Льва Толстого — площа Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — вул. Саксаганського — площа Перемоги — вул. В. Чорновола та далі:

  • гусенична техніка: вул. Глибочицька — вул. Верхній Вал — вул. Набережно-Лугова — вул. Межигірська — вул. Новокостянтинівська — залізнична станція розвантаження “Почайна”;
  • решта гусеничної техніки та частина колісної техніки: вул. Маршала Рибалка — парк військової частини А0222 (А1937);

друга частина колони (частина колісної техніки): вул. Богдана Хмельницького — вул. Володимирська — вул. Льва Толстого — площа Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — вул. Саксаганського — площа Перемоги — проспект Перемоги та далі:

  • частина колісної техніки № 1: шляхопровід метро “Нивки” (розворот у зворотному напрямку) — проспект Перемоги — в/ч А0139;
  • частина колісної техніки № 2: вул. Академіка Туполєва — аеродром “Святошин”.

Також 24 серпня можливі тимчасові обмеження руху транспорту на таких вулицях:

  • Петрівська алея, Паркова дорога від Петрівської алеї до Аскольдової могили;
  • вул. Інститутська (від вул. Шовковичної до вул. Ольгинської), вул. Ольгинська до пл. Івана Франка, пл. Івана Франка, вул. Станіславського, вул. Архітектора Городецького (від вул. Ольгинської до вул. Заньковецької), вул. Заньковецької (від вул. Архітектора Городецького до вул. Станіславського), від будинку на вул. Михайла Грушевського, 9-А до Паркової дороги;
  • вул. Михайла Грушевського (від перехрестя вул. Садової до Кріпосного пров.), вул. Липська (від вул. Михайла Грушевського до вул. Інститутської);
  • вул. Трьохсвятительська, пл. Європейська, вул. Михайла Грушевського (від Європейської площі до Кріпосного пров.), Майдан Незалежності (від вул. Хрещатик до вул. Костьольної), вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська до вул. Стрілецької, вул. Костьольна, вул. Липська (від вул. Михайла Грушевського до вул. Інститутської), Петрівська алея, Паркова дорога, Дніпровський узвіз від будинку на вул. Михайла Грушевського, 9-А до Паркової дороги.

Окрім того, 24 серпня із 6:00 до 12:30 заплановано обмеження руху транспорту на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської).

А також із 6:00 24 серпня до закінчення заходів на ділянках від вул. Малої Житомирської до Софійської площі, вул. Софіївській (крім громадського транспорту), вул. Лютеранській (від вул. Заньковецької до вул. Шовковичної), вул. Шовковичній (від вул. Лютеранської до вул. Інститутської), вул. Фізкультури.

Нагадаємо

24 серпня із 8:00 до закінчення заходів закриють вхід та вихід станції метро “Хрещатик”, розташованих на алеї Героїв Небесної Сотні. Також у ніч із 24 на 25 серпня у столиці на 2 години продовжать роботу пасажирського транспорту.

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