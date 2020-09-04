Андрій Павелко зустрівся з президентом ШФА та послом Швейцарії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко провів зустріч із президентом Швейцарської футбольної асоціації Домініком Бланом та Надзвичайним і Повноважним послом Швейцарії в Україні Клодом Вільдом. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.
Захід відбувся у Львові перед матчем національних збірних України і Швейцарії в рамках першого туру Ліги націй УЄФА-2020/2021.
"Під час прийому Андрій Павелко, Домінік Блан та Клод Вільд обговорили питання двосторонньої співпраці України та Швейцарії з розвитку футболу, обмінялися спогадами про попередні зустрічі двох національних збірних, зокрема про історичний і переможний для нашої команди поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006, а також думками про перспективи розвитку двосторонніх стосунків, у тому числі в проведенні товариських матчів національних збірних України і Швейцарії", - йдеться у повідомленні.
"Я вдячний моєму швейцарському колезі Домініку Блану та пану послу Клоду Вільду за надзвичайно цікаву й продуктивну зустріч, яка сприятиме розвитку футбольної співпраці України та Швейцарії", - цитує Павелка прес-служба УАФ.
Як писав УНН, результат гри української збірної зі Швейцарією у першому матчі Ліги націй президент УАФ назвав "надзвичайно важливою перемогою".