Андрей Павелко встретился с президентом ШФА и послом Швейцарии в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко провел встречу с президентом Швейцарской футбольной ассоциации Домиником Бланом и Чрезвычайным и Полномочным послом Швейцарии в Украине Клодом Вильде. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.
Мероприятие состоялось во Львове перед матчем национальных сборных Украины и Швейцарии в рамках первого тура Лиги наций УЕФА 2020/2021.
"Во время приема Андрей Павелко, Доминик Блан и Клод Вильд обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Швейцарии по развитию футбола, обменялись воспоминаниями о предыдущих встречах двух национальных сборных, в том числе об историческом и победном для нашей команды поединок 1/8 финала чемпионата мира-2006, а также мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, в том числе в проведении товарищеских матчей национальных сборных Украины и Швейцарии", - говорится в сообщении.
"Я благодарен моему швейцарскому коллеге Доминику Блану и господину послу Клоду Вильде за очень интересную и продуктивную встречу, которая будет способствовать развитию футбольной сотрудничества Украины и Швейцарии", - цитирует Павелко пресс-служба УАФ.
Как писал УНН, результат игры украинской сборной со Швейцарией в первом матче Лиги наций президент УАФ назвал "очень важной победой".