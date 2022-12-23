Андрій Курський, СЕО Zakaz.ua: Продуктовий e-commerce України розвивається навіть попри військовий стан

Як змінився український ринок e-grocery під час війни?

У порівнянні з 2021 роком, об’єм продуктового e-commerce значно просів. З ринку зникло чимало гравців, серед яких такі сервіси доставки продуктів як: Rocket, Cooker, Goodex і т.д. За оцінкою Zakaz.ua, у 2021 році цей ринок досяг близько 300 млн дол. Наразі він скоротився приблизно втричі. Але зазначу, що під кінець 2022 року динаміка дещо покращилась, ніж в перші місяці війни. Бізнес оговтався після першого шоку й адаптувався до нових умов. Зараз значно більша кількість магазинів ритейлерів, підприємств та закладів харчування відновили роботу, ніж це було навесні та влітку. Зокрема і ЗСУ відмінно роблять свою справу, звільняють окуповані території, куди повертається український бізнес. Саме завдяки захисникам на фронті Zakaz.ua має можливість працювати, а наші Клієнти замовити продукти онлайн.

Як зараз працює Zakaz.ua, що змінилося в компанії протягом року?

У довоєнний час Zakaz.ua працював у 3 країнах, у 18 великих містах з 16 ритейл-партнерами. Ми активно масштабувалися, перспективи були блискучі, а плани колосальні. Звичайно після фатальної дати 24 лютого 2022 року ситуація дещо змінилася. У перший день війни ми призупинили діяльність та лише через 10 днів відновили роботу. Спершу запустили доставку на заході України у Львові та Чернівцях, а згодом і в інших містах. На сьогодні для Клієнтів нашого сервісу доступна доставка у 13-ти великих містах України та з 12-ти мереж партнерів-ритейлерів. Рік видався тяжкий, проте ми вистояли, продовжуємо працювати, сплачувати податки, підтримувати економіку країни, забезпечувати роботою наших співробітників та задовольняти потреби Клієнтів.

Що стосується продажів, звичайно спершу була помітна просадка, але щомісяця впродовж року обсяги доставлених Клієнтам замовлень зростали. За підсумками останніх місяців, можна стверджувати, що статистика продажів в онлайні почала наближатися до тогорічних показників. Також у звичайному режимі працює наш філіал у Молдові. Однак, у березні нам довелося закрити філіал в Узбекистані, щоб сконцентрувати увагу на збереженні бізнесу в Україні. Цьогоріч всупереч кризі ми продовжили масштабування в Україні - долучили до співпраці нового ритейлера WINETIME, а також запустили доставку з нових локацій партнерів - Ашан у Кривому Розі, Таврія В у Одесі та Ultramarket у Києві на Подолі.

Також десятки наших працівників пішли на фронт. Своєю чергою Zakaz.ua активно підтримує Україну у боротьбі з окупантами та допомагає зі збором коштів на потреби ЗСУ. Підтримуємо наших працівників на передовій та допомагаємо їм із закупівлею військового спорядження (тепловізорів, автомобілів і т.д.). До речі, керівник відділу b2b-продажів компанії, який знаходиться на фронті, має позивний ЗАКАЗ. Наразі його підрозділ під час виконання бойових завдань використовує два авто на номерах “Заказ”, на покупку яких ми разом з партнерами зібрали гроші.

Чи відбулися зміни в цільовій аудиторії, які нові тренди з’явилися серед онлайн-покупців?

Серед трендів та нових тенденцій у поведінці українських онлайн-покупців цьогоріч виокремлю наступне:



Підтримка українського виробника. Ми помічаємо зростання попиту саме на українські бренди, особливо ті, які масштабно підтримують ЗСУ або волонтерську діяльність.



Cеред Клієнтів e-commerce з’явилося багато громадських та благодійних організацій, які закуповують продукти та товари першої необхідності. Зокрема і в Zakaz.ua, крім b2b та b2c-Клієнтів з’явилася категорія Клієнтів “соціального сегменту”. Зараз співпрацюємо з великою кількістю волонтерських організацій, які замовляють товари для комплектації благодійних продуктових наборів для переселенців, військових і т.д.



У тренді мобільність. З початком війни використання мобільного додатку Zakaz.ua суттєво зросло та стабільно перевищує показник замовлень з web-cайту на понад 50%.



Українські споживачі стали значно менше робити імпульсивні покупки.



Значно зріс попит на товари першої необхідності та продукти довготривалого зберігання.



Рік майже позаду, які у Zakaz.ua плани на майбутнє та що побажаєте українцям у прийдешньому 2023 році?

В першу чергу, я бажаю миру нашій країні та якнайшвидшої Перемоги! А враховуючи стійкість команди Zakaz.ua, наполеглевість та уміння розвивати бізнес навіть в умовах війни, у нас зберігаються амбітні плани. У рамках стратегії масштабування плануємо й надалі підключати нових партнерів, розвивати напрямок доставки з ринків, розширювати присутність у Молдові та продовжити міжнародну експансію. Віримо у позитивний сценарій подій та сподіваюсь, що незабаром у нас з'являться можливості все це реалізувати.