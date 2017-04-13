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"Андерлехт" вирвав нічию в "Манчестер Юнайтед" у чвертьфіналі Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Англійський “Манчестер Юнайтед” в гостях не зумів утримати переможний рахунок у поєдинку з бельгійським “Андерлехтом” в першому протистоянні 1/4 фіналу Ліги Європи, повідомляє УНН.

Підопічні Жозе Моурінью мали перевагу над бельгійським грандом і зуміли втілити її у забитий гол на 37 хвилині, коли екс-футболіст донецького “Шахтаря” Генріх Мхітарян добив м’яч у пусті ворота після удару одного із своїх партнерів.

Проте 86 хвилина стала роковою для “Манчестера” — навіс з лівого флангу у виконанні сербського оборонця Івана Обрадовича завершився виграною верховою боротьбою 21-річнного Леандера Дендокера, якому вдалося переправити м’яч у кут воріт Серхіо Ромеро — 1:1.

Примітно, що за підсумком баталії “МЮ” більше володів м’ячем — 60 проти 40 відсотків і завдав на 6 ударів більше в площину воріт, аніж “Андерлехт”.

Зазначимо, що нападник Лукаш Теодорчик, котрий раніше був викуплений у київського “Динамо”, з’явився на полі з лави запасних на 75 хвилині і продовжив безгольову серію у Лізі Європи (жодного голу в матчах плей-оф).

Додамо також, матч у відповідь відбудеться 20 квітня в Англії на стадіоні “Олд Траффорд”.

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