"Андерлехт" вырвал ничью в "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Лиги Европы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40631 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102376 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156666 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116533 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116520 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112548 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104249 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107067 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103563 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153648 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Андерлехт" вырвал ничью в "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Лиги Европы

"Андерлехт" вырвал ничью в "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 13120 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Английский "Манчестер Юнайтед" в гостях не сумел удержать победный счет в поединке с бельгийским "Андерлехтом" в первом противостоянии 1/4 финала Лиги Европы, сообщает УНН.

Подопечные Жозе Моуринью имели преимущество над бельгийским грандом и сумели воплотить ее в забитый гол на 37 минуте, когда экс-футболист донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян добил мяч в пустые ворота после удара одного из своих партнеров.

Однако 86 минута стала роковой для "Манчестера" - навес с левого фланга в исполнении сербского защитника Ивана Обрадовича завершился выигранной верховой борьбой 21-ричнного Леандера Дендокера, которому удалось переправить мяч в угол ворот Ромеро - 1: 1.

Примечательно, что по итогам баталии "МЮ" больше владел мячом - 60 против 40 процентов и нанес на 6 ударов больше в створ, чем "Андерлехт".

Отметим, что нападающий Теодорчик, ранее был выкуплен у киевского "Динамо", появился на поле со скамейки запасных на 75 минуте и продолжил безголевую серию в Лиге Европы (ни одного гола в матчах плей-офф).

Добавим также, ответный состоится 20 апреля в Англии на стадионе "Олд Траффорд".

Украинские Национальные Новости

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