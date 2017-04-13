"Андерлехт" вырвал ничью в "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Лиги Европы

Подопечные Жозе Моуринью имели преимущество над бельгийским грандом и сумели воплотить ее в забитый гол на 37 минуте, когда экс-футболист донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян добил мяч в пустые ворота после удара одного из своих партнеров.

Однако 86 минута стала роковой для "Манчестера" - навес с левого фланга в исполнении сербского защитника Ивана Обрадовича завершился выигранной верховой борьбой 21-ричнного Леандера Дендокера, которому удалось переправить мяч в угол ворот Ромеро - 1: 1.

Примечательно, что по итогам баталии "МЮ" больше владел мячом - 60 против 40 процентов и нанес на 6 ударов больше в створ, чем "Андерлехт".

Отметим, что нападающий Теодорчик, ранее был выкуплен у киевского "Динамо", появился на поле со скамейки запасных на 75 минуте и продолжил безголевую серию в Лиге Европы (ни одного гола в матчах плей-офф).

Добавим также, ответный состоится 20 апреля в Англии на стадионе "Олд Траффорд".