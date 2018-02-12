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Ан-148, який зазнав катастрофи у Підмосков'ї, був зібраний на заводі у Воронежі

Ан-148, який зазнав катастрофи у Підмосков'ї, був зібраний на заводі у Воронежі

Київ • УНН

 • 9019 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Літак Ан-148 з бортовим номером RA-61704, що впав в Підмосков'ї, був випущений в 2010 році на заводі у Воронежі. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на профільний портал russianplanes.net, інформує УНН.

За його даними, перший регулярний рейс літак здійснив в червні 2010 року, а в серпні 2011 року борт встановив рекорд по нальоту серед Ан-148 — 400 годин 45 хвилин.

Літак був випущений Воронезьким авіабудівним об’єднанням (ВАБО). У прес-службі підприємства заявили, що ВАБО надасть всю необхідну допомогу в розслідуванні причин авіакатастрофи.

На авіазаводі у Воронежі уточнили, що для розслідування катастрофи буде створено спеціальну комісію.

“Представники заводу нададуть все необхідне сприяння для того, щоб розслідування було максимально ефективним і прозорим. Сподіваємося, це дозволить з’ясувати причини аварії. Щиро співчуваємо близьким загиблих”, — додали на ВАБО.

Як повідомляв УНН, другий пілот літака Ан-148, який упав в Підмосков’ї, Сергій Гамбарян мав 812 годин нальоту.

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