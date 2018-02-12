Ан-148, який зазнав катастрофи у Підмосков'ї, був зібраний на заводі у Воронежі

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Літак Ан-148 з бортовим номером RA-61704, що впав в Підмосков'ї, був випущений в 2010 році на заводі у Воронежі. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на профільний портал russianplanes.net, інформує УНН.