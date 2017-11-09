АМКУ підтвердив версію НАБУ про змову щодо закупівель для морських портів

“Йдеться про торги на днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів. Загальна сума штрафу, накладеного на підприємства, становить понад 80 млн грн,” — йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що упродовж 2015–2016 років ДП “АМПУ” здійснило низку закупівель послуг на днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів. За результатами торгів було укладено договори з ТОВ “Іріда”, ТОВ “Техморгідрострой Миколаїв” та ПП “Інфлот-Данубіус Ейдженсі”. За версією слідства, ці закупівлі здійснено за завищеними майже у два рази цінами.

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Зібравши достатньо інформації, що засвідчила можливий антиконкурентний характер дій із боку учасників торгів, НАБУ передало частину матеріалів до АМКУ. Зазначені матеріали стали підставою для відкриття справ за ознаками антиконкурентних узгоджених дій та винесення АМКУ вердикту щодо наявності відповідного факту.

В результаті на ТОВ “Іріда” накладено штраф у розмірі 1 млн 466 тис. грн, на ТОВ “Інфлот-Данубіус Ейдженсі” — 3 млн 640 тис. грн, на ТОВ “Техморгідрострой Миколаїв” — 76 млн 430 тис. грн.

У вересні 2017 року АМКУ визнав змову у діях учасників торгів із закупівлі робіт та послуг із днопоглиблення у порту “Южний” за зверненням НАБУ. Два підприємства, які вдалися до цих антиконкурентних узгоджених дій — ТОВ “ЛІГОС УА” і ТОВ “УКРЗВ’ЯЗОКГІДРОБУД” — АМКУ оштрафував на загальну суму близько 23 млн грн.

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Наведені епізоди з закупівлі послуг із днопоглиблення в портах України ДП “АМПУ” та його філіями детективи НАБУ розслідують із грудня 2015 року. Попередня правова кваліфікація — ст.14, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України. Всі кримінальні правопорушення пов’язані із здійсненням державних закупівель упродовж 2015–2016 років. Внаслідок зловживань, за версією слідства, державі завдано шкоди на суму близько 300 млн грн.

Навесні 2017 року Національне антикорупційне бюро України подало до Господарського суду м. Києва позов про визнання недійсним договору зі здійснення днопоглиблювальних робіт у портах України на суму 712 млн грн.