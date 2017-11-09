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АМКУ подтвердил версию НАБУ о заговоре по закупкам для морских портов

АМКУ подтвердил версию НАБУ о заговоре по закупкам для морских портов

Киев  •  УНН

 • 8938 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подтвердил факт согласованных действий должностных лиц ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и представителей ряда предприятий-участников торгов на закупку услуг по эксплуатационного дноуглубления, которые привели к присвоению средств ГП "АМПУ", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Речь идет о торгах на дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. Общая сумма штрафа, наложенного на предприятия, составляет более 80 млн грн", - говорится в сообщении.

Сообщают, что на протяжении 2015-2016 годов ГП "АМПУ" осуществило ряд закупок услуг на дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. По результатам торгов были заключены договоры с ООО "Ирида", ООО "Техморгидрострой Николаев" и ЧП "Инфлот-Данубиус Эйдженси". По версии следствия, эти закупки осуществлены по завышенным почти в два раза ценам.

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Собрав достаточно информации, которая показала возможный антиконкурентный характер действий со стороны участников торгов, НАБУ передало часть материалов в АМКУ. Указанные материалы стали основанием для открытия дел по признакам антиконкурентных согласованных действий и вынесения АМКУ вердикта о наличии соответствующего факта.

В результате на ООО "Ирида" наложен штраф в размере 1 млн 466 тыс. грн, на ООО "Инфлот-Данубиус Эйдженси" - 3 млн 640 тыс. грн, на ООО "Техморгидрострой Николаев" - 76 млн 430 тыс. грн.

В сентябре 2017 АМКУ признал сговор в действиях участников торгов по закупке работ и услуг по дноуглубления в порту "Южный" по обращению НАБУ. Два предприятия, которые прибегли к этим антиконкурентных согласованных действий - ООО "ЛИГОС СА" и ООО "УКРЗВЯЗОКГИДРОБУД" - АМКУ оштрафовал на общую сумму около 23 млн грн.

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Приведенные эпизоды по закупке услуг по дноуглубления в портах Украины ГП "АМПУ" и его филиалами детективы НАБУ расследуют с декабря 2015 года. Предварительная правовая квалификация - ст.14, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины. Все уголовные правонарушения связанные с осуществлением государственных закупок в течение 2015-2016 годов. В результате злоупотреблений, по версии следствия, государству нанесен ущерб на сумму около 300 млн грн.

Весной 2017 Национальное антикоррупционное бюро Украины подало в Хозяйственный суд. Киева иск о признании недействительным договора по осуществлению дноуглубительных работ в портах Украины на сумму 712 млн грн.

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