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Американська компанія Comcast закрила угоду з придбання активів британської Sky

Американська компанія Comcast закрила угоду з придбання активів британської Sky

Київ • УНН

 • 13936 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Американська телекомунікаційна корпорація Comcast закрила угоду з придбання 39% частки у британській телекомпанії Sky. Про це повідомляє УНН із посиланням на Variety.

Журнал цитує заяву глави Comcast Брайана Робертса, який підкреслив, що корпорація стала “власником контрольного пакета акцій Sky”. Робертс запевнив, що Comcast збереже “редакційну незалежність” Sky.

Comcast у даний час володіє 76,8% часткою в Sky.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мільярдер Марк Беніофф купить журнал Time за 190 млн доларів США

Як раніше інформував УНН, на проведеному у вересні аукціоні американський конгломерат Comcast запропонував придбати частку Sky за 30 млрд фунтів стерлінгів (близько 39,5 млрд доларів), що на 10% більше альтернативної пропозиції, зробленої конкуруючим медіахолдингом 21st Century Fox.

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