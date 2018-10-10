Американська компанія Comcast закрила угоду з придбання активів британської Sky
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Американська телекомунікаційна корпорація Comcast закрила угоду з придбання 39% частки у британській телекомпанії Sky. Про це повідомляє УНН із посиланням на Variety.
Журнал цитує заяву глави Comcast Брайана Робертса, який підкреслив, що корпорація стала “власником контрольного пакета акцій Sky”. Робертс запевнив, що Comcast збереже “редакційну незалежність” Sky.
Comcast у даний час володіє 76,8% часткою в Sky.
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Як раніше інформував УНН, на проведеному у вересні аукціоні американський конгломерат Comcast запропонував придбати частку Sky за 30 млрд фунтів стерлінгів (близько 39,5 млрд доларів), що на 10% більше альтернативної пропозиції, зробленої конкуруючим медіахолдингом 21st Century Fox.