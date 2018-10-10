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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165091 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Американская Comcast закрыла сделку по приобретению активов британской Sky

Американская Comcast закрыла сделку по приобретению активов британской Sky

Киев  •  УНН

 • 13936 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Американская телекоммуникационная корпорация Comcast закрыла сделку по приобретению 39% доли в британской телекомпании Sky. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

заявление главы Comcast Брайана Робертса, который подчеркнул, что корпорация стала "владельцем контрольного пакета акций Sky". Робертс заверил, что Comcast сохранит "редакционную независимость" Sky.

Comcast в настоящее время владеет 76,8% долей в Sky.

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Как ранее информировал УНН, на состоявшемся в сентябре аукционе американский конгломерат Comcast предложил приобрести долю Sky за 30 млрд фунтов стерлингов (около 39,5 млрд долларов), что на 10% больше альтернативного предложения, сделанного конкурирующим медиахолдингом 21st Century Fox.

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