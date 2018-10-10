Американская Comcast закрыла сделку по приобретению активов британской Sky

заявление главы Comcast Брайана Робертса, который подчеркнул, что корпорация стала "владельцем контрольного пакета акций Sky". Робертс заверил, что Comcast сохранит "редакционную независимость" Sky.

Comcast в настоящее время владеет 76,8% долей в Sky.

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Как ранее информировал УНН, на состоявшемся в сентябре аукционе американский конгломерат Comcast предложил приобрести долю Sky за 30 млрд фунтов стерлингов (около 39,5 млрд долларов), что на 10% больше альтернативного предложения, сделанного конкурирующим медиахолдингом 21st Century Fox.