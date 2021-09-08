Американські пожежники прихистили чарівне порося
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Співробітники однієї з пожежних частин Нью-Йорка прихистили порося. Про це пише NY Post, передає УНН.
Деталі
Поросяті на прізвисько Пенні всього 3 місяці. Вона важить близько 9 фунтів (4 кг).
"Співробітники нашої пожежної частини полюбили Пенні. Колегам вона дуже подобається. Вона дуже добродушна і любить грати. Пенні стала частиною нашої команди", - каже пожежник Даррен Харріс, який прихистив порося.
Як правило, пожежні частини обзаводяться собаками, розповідає Харріс.
"Але мені довелося усиновити Пенні, оскільки моя 5-річна дочка часто буває у мене на роботі, і вона боїться собак", - пояснив він.
Пожежні сподіваються, що Пенні з ними - надовго.
"Вона проживе до 15 років, і буде важити 50 фунтів (22 кг)", - коментує Харріс.
До речі
Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.
"Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з "близькими по духу". Після кішки і собаки свиня є найпоряднішою домашньою твариною. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають", - відзначають представники зоозахисної оргнанізації "Відкриті клітки".
Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров'я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинина, як і інше червоне м'ясо, провокує розвиток раку.