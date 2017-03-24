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Американські і німецькі фонди давали гроші для провокацій у Білорусі — О.Лукашенко

Американські і німецькі фонди давали гроші для провокацій у Білорусі — О.Лукашенко

Київ • УНН

 • 11357 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Американські і німецькі фонди виділяли гроші для розгортання провокацій в Білорусі. Про це повідомив Президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає УНН з посиланням на прес-службу білоруського президента.

“Ось вони ображаються — почули мою заяву в Могильові — Лукашенко про Україну, Литву і Польщу. Але якщо це так?! Американські, німецькі фонди давали гроші через поляків і литовців”, — заявив О.Лукашенко.

Президент Білорусі також наголосив, що тих людей, які, йдучи на акції, хотіли вирішити якісь свої питання, просто намагалися використати. Тому багато хто, усвідомлюючи це, почав відмовлятись від участі в подібних заходах.

Нагадаємо, 21 березня Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі затримали озброєних бойовиків, які проходили підготовку в таборах в Україні.

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