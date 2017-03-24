Американські і німецькі фонди давали гроші для провокацій у Білорусі — О.Лукашенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Американські і німецькі фонди виділяли гроші для розгортання провокацій в Білорусі. Про це повідомив Президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає УНН з посиланням на прес-службу білоруського президента.
“Ось вони ображаються — почули мою заяву в Могильові — Лукашенко про Україну, Литву і Польщу. Але якщо це так?! Американські, німецькі фонди давали гроші через поляків і литовців”, — заявив О.Лукашенко.
Президент Білорусі також наголосив, що тих людей, які, йдучи на акції, хотіли вирішити якісь свої питання, просто намагалися використати. Тому багато хто, усвідомлюючи це, почав відмовлятись від участі в подібних заходах.
Нагадаємо, 21 березня Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі затримали озброєних бойовиків, які проходили підготовку в таборах в Україні.