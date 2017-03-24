Американские и немецкие фонды давали деньги для провокаций в Беларуси - А.Лукашенко

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 32070 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102382 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117818 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176725 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129273 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124420 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117002 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106456 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107500 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Американские и немецкие фонды давали деньги для провокаций в Беларуси - А.Лукашенко

Американские и немецкие фонды давали деньги для провокаций в Беларуси - А.Лукашенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Американские и немецкие фонды выделяли деньги для развертывания провокаций в Беларуси. Об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

"Вот они обижаются - услышали мое заявление в Могилеве - Лукашенко об Украине, Литве и Польше. Но если это так ?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев ", - заявил А.Лукашенко.

Президент Беларуси также отметил, что тех людей, которые, идя на акции, хотели решить какие-то свои вопросы, просто пытались использовать. Поэтому многие, осознавая это, начал отказываться от участия в подобных мероприятиях.

Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали вооруженных боевиков, которые проходили подготовку в лагерях в Украине .

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