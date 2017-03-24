Американские и немецкие фонды давали деньги для провокаций в Беларуси - А.Лукашенко

"Вот они обижаются - услышали мое заявление в Могилеве - Лукашенко об Украине, Литве и Польше. Но если это так ?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев ", - заявил А.Лукашенко.

Президент Беларуси также отметил, что тех людей, которые, идя на акции, хотели решить какие-то свои вопросы, просто пытались использовать. Поэтому многие, осознавая это, начал отказываться от участия в подобных мероприятиях.

Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали вооруженных боевиков, которые проходили подготовку в лагерях в Украине .