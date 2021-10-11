Алар Каріс вступив на посаду нового президента Естонії

Деталі

Керсті Кальюлайд, яка покидає пост президента, виступила з промовою перед парламентарями. Вона займала президентський пост з 2016 року і не стала балотуватися на другий термін. Кальюлайд привітала Каріса і побажала йому успіхів у роботі.

“Вступаючи на посаду президента Естонії я, Алар Каріс, клятвено запевняю, що буду відстоювати Конституцію і закони Естонської Республіки, по справедливості використовувати дану мені владу, вірою і правдою виконувати свої обов’язки, докладаючи всі свої сили і здібності в ім’я блага народу Естонії”, — сказав Каріс. Потім президент прийнявши з рук Кальюлайд символ державної влади — президентський ланцюг.

Директор Естонського національного музею Алар Каріс був єдиним кандидатом на пост глави держави. 31 серпня він був обраний президентом Естонії в другому турі голосування у парламенті. Для обрання кандидату було необхідно отримати голоси не менше двох третин народних обранців, тобто 68 голосів з 101. За обрання Каріса проголосували 72 депутати.

Увечері в Кадріоргському художньому музеї відбудеться президентський прийом для членів уряду, високопоставлених чиновників і дипломатичного корпусу. Також на прийом покликали колишніх президентів Тоомаса Хендріка Ільвеса і Арнольда Рюйтеля з подружжям. На прийомі з промовами виступлять Каріс, спікер парламенту Юрі Ратас і прем’єр-міністерка Кая Каллас.

Довідка

Каріс народився 26 березня 1958 року у місті Тарту. У 1981 році закінчив ветеринарний факультет Естонської сільськогосподарської академії. Пізніше навчався у декількох університетах у Німеччині, Великій Британії і Нідерландів. З 1999 року є професором Тартуського університету. У 2003-2007 роках був ректором Естонського університету природничих наук, а в 2007-2012 роках — ректором Тартуського університету. У березні 2013 року парламент призначив Каріса державним контролером.

У жовтні 2017 року він був обраний директором Естонського національного музею. Його дружина Сір’є Каріс раніше була директоркою Естонського історичного музею, а з 2018 року — директорка Тартуського міського музею. У них двоє синів і донька.