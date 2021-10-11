Алар Каріс вступив на посаду нового президента Естонії

ukru
19:38 • 74424 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 95546 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 159242 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 143574 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 146342 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158623 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176355 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149876 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159072 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175969 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159284 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152106 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 124650 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 118810 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 136691 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 159242 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152106 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251287 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 247614 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376010 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 53486 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 63799 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 61962 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 97798 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109313 перегляди
Актуальне
Алар Каріс вступив на посаду нового президента Естонії

Алар Каріс вступив на посаду нового президента Естонії

Київ • УНН

 • 49112 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Колишній директор Естонського національного музею Алар Каріс в понеділок вступив на посаду нового президента Естонії, пише УНН з посиланням на місцеве видання ERR.

Деталі

Керсті Кальюлайд, яка покидає пост президента, виступила з промовою перед парламентарями. Вона займала президентський пост з 2016 року і не стала балотуватися на другий термін. Кальюлайд привітала Каріса і побажала йому успіхів у роботі.

“Вступаючи на посаду президента Естонії я, Алар Каріс, клятвено запевняю, що буду відстоювати Конституцію і закони Естонської Республіки, по справедливості використовувати дану мені владу, вірою і правдою виконувати свої обов’язки, докладаючи всі свої сили і здібності в ім’я блага народу Естонії”, — сказав Каріс. Потім президент прийнявши з рук Кальюлайд символ державної влади — президентський ланцюг.

Директор Естонського національного музею Алар Каріс був єдиним кандидатом на пост глави держави. 31 серпня він був обраний президентом Естонії в другому турі голосування у парламенті. Для обрання кандидату було необхідно отримати голоси не менше двох третин народних обранців, тобто 68 голосів з 101. За обрання Каріса проголосували 72 депутати.

Увечері в Кадріоргському художньому музеї відбудеться президентський прийом для членів уряду, високопоставлених чиновників і дипломатичного корпусу. Також на прийом покликали колишніх президентів Тоомаса Хендріка Ільвеса і Арнольда Рюйтеля з подружжям. На прийомі з промовами виступлять Каріс, спікер парламенту Юрі Ратас і прем’єр-міністерка Кая Каллас.

Довідка

Каріс народився 26 березня 1958 року у місті Тарту. У 1981 році закінчив ветеринарний факультет Естонської сільськогосподарської академії. Пізніше навчався у декількох університетах у Німеччині, Великій Британії і Нідерландів. З 1999 року є професором Тартуського університету. У 2003-2007 роках був ректором Естонського університету природничих наук, а в 2007-2012 роках — ректором Тартуського університету. У березні 2013 року парламент призначив Каріса державним контролером.

У жовтні 2017 року він був обраний директором Естонського національного музею. Його дружина Сір’є Каріс раніше була директоркою Естонського історичного музею, а з 2018 року — директорка Тартуського міського музею. У них двоє синів і донька.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами