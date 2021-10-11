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Алар Карис вступил в должность нового президента Эстонии

Алар Карис вступил в должность нового президента Эстонии

Киев  •  УНН

 • 49107 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Бывший директор Эстонского национального музея Алар Карис в понедельник вступил в должность нового президента Эстонии, пишет УНН со ссылкой на местное издание ERR.

Детали

Керсти Кальюлайд, покидающая пост президента, выступила с речью перед парламентариями. Она занимала президентский пост с 2016 года и не стала баллотироваться на второй срок. Кальюлайд поздравила Кариса и пожелала ему успехов в работе.

"Вступая в должность президента Эстонии я, Алар Карис, клятвенно заверяю, что буду отстаивать конституцию и законы Эстонской Республики, по справедливости использовать данную мне власть, верой и правдой исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности во имя блага народа Эстонии", - сказал Карис. Затем президент принял из рук Кальюлайд символ государственной власти - президентскую цепь.

Директор Эстонского национального музея Алар Карис был единственным кандидатом на пост главы государства. 31 августа он был избран президентом Эстонии во втором туре голосования в парламенте. Для избрания кандидату было необходимо получить голоса не менее двух третей народных избранников, то есть 68 голосов из 101. За избрание Кариса проголосовали 72 депутата.

Вечером в Кадриоргском художественном музее состоится президентский прием для членов правительства, высокопоставленных чиновников и дипломатического корпуса. Также на прием позвали прежних президентов Тоомаса Хендрика Ильвеса и Арнольда Рюйтеля с супругами. На приеме с речами выступят Карис, спикер парламента Юри Ратас и премьер-министр Кая Каллас.

Справка

Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. В 1981 году закончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах в Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1999 года является профессором Тартуского университета. В 2003-2007 годах был ректором Эстонского университета естественных наук, а в 2007-2012 годах - ректором Тартуского университета. В марте 2013 года парламент назначил Кариса государственным контролером.

В октябре 2017 года он был избран директором Эстонского национального музея. Его жена Сирье Карис ранее была директором Эстонского исторического музея, а с 2018 года - директор Тартуского городского музея. У них двое сыновей и дочь.

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