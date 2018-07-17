Акції протесту в Іраку: є жертви, десятки поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. В ході масових акцій протесту, які тривають на півдні Іраку протягом останнього тижня, загинули 5 осіб, ще 190, включаючи 128 співробітників поліції, отримали поранення. Про це повідомив член Верховного комісаріату з прав людини при парламенті Іраку Фаділь аль-Гараві, передає УНН з посиланням на Анадолу.
Раніше Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що в результаті заворушень постраждали 53 людини, більше половини з яких - співробітники сил безпеки.
На минулому тижні на півдні Іраку спалахнули акції протесту проти погіршення стану комунальної галузі, перебоїв з подачею електрики, безробіття і корупції.
Нагадаємо, в іракській столиці Багдаді заблокований доступ до інтернету. Відповідне рішення прийнято на екстреному засіданні ради національної безпеки Іраку під головуванням прем'єр-міністра Хайдара аль-Ібадов на тлі масових заворушень, що почалися в південних регіонах країни і перекинулися на Багдад,