Акции протеста в Ираке: есть жертвы, десятки раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В ходе массовых акций протеста, продолжающихся на юге Ирака в течение последней недели, погибли 5 человек, еще 190, включая 128 сотрудников полиции, получили ранения. Об этом сообщил член Верховного комиссариата по правам человека при парламенте Ирака Фадиль аль-Гарави, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Ранее Министерство здравоохранения страны сообщило, что в результате беспорядков пострадали 53 человека, более половины из которых - сотрудники сил безопасности.
На минувшей неделе на юге Ирака вспыхнули акции протеста против ухудшения состояния коммунальной отрасли, перебоев с подачей электричества, безработицы и коррупции.
Напомним, в иракской столице Багдаде заблокирован доступ к интернету. Соответствующее решение принято на экстренном заседании совета национальной безопасности Ирака под председательством премьер-министра Хайдара аль-Ибади на фоне массовых беспорядков, начавшихся в южных регионах страны и перекинувшихся на Багдад,