Акции протеста в Ираке: есть жертвы, десятки раненых

Ранее Министерство здравоохранения страны сообщило, что в результате беспорядков пострадали 53 человека, более половины из которых - сотрудники сил безопасности.

На минувшей неделе на юге Ирака вспыхнули акции протеста против ухудшения состояния коммунальной отрасли, перебоев с подачей электричества, безработицы и коррупции.

Напомним, в иракской столице Багдаде заблокирован доступ к интернету. Соответствующее решение принято на экстренном заседании совета национальной безопасности Ирака под председательством премьер-министра Хайдара аль-Ибади на фоне массовых беспорядков, начавшихся в южных регионах страны и перекинувшихся на Багдад,