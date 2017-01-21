Акції протесту проти Д.Трампа: заарештовано понад 200 осіб

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КИЇВ. 21 січня. УНН. У Вашингтоні поліція затримала 217 учасників акцій протесту проти нового президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на ВВС.

За повідомленням керівника міської поліції Пітера Ньюшема, під час сутичок були поранені шестеро поліцейських, яких доставили до шпиталю.

Демонстранти, одягнуті у чорне, деякі у масках, пройшли маршем через місто, розбиваючи вітрини магазинів, вікна машин, перекидаючи сміттєві баки і автомати з продажу газет.

У поліції міста наголосили, що поважають право людей мирно висловлювати свої позиції, але не толеруватимуть насильство, вандалізм та руйнування.

Як повідомляв УНН, у Вашингтоні кількість затриманих противників президента США Дональда Трампа зросла до 90 осіб.

 

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