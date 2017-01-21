Акции протеста против Д.Трампа: арестовано более 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Вашингтоне полиция задержала 217 участников акций протеста против нового президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По сообщению руководителя городской полиции Питера Ньюшема, во время столкновений были ранены шестеро полицейских, которых доставили в больницу.
Демонстранты, одетые в черное, некоторые в масках, прошли маршем через город, разбивая витрины магазинов, окна машин, перебрасывая мусорные баки и автоматы по продаже газет.
В полиции города отметили, что уважают право людей мирно выражать свои позиции, но не будут терпеть насилие, вандализм и разрушения.
Как сообщал УНН, в Вашингтоне количество задержанных противников президента США Дональда Трампа выросло до 90 человек.