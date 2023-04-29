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Акції Pinterest та Snap впали приблизно на 18%

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. В п'ятницю акції Pinterest та Snap Inc впали приблизно на 18% після того, як квартальні звіти цих двох соціальних мереж налякали інвесторів, стурбованих слабкими витратами на цифрову рекламу, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Звіти двох компаній, які вони опублікували в четвер, 27 квітня, контрастували зі звітами, які на початку цього тижня виклали Alphabet Inc і Meta Platforms Inc. Результати звітів підтвердили, що в умовах нестабільної економіки рекламодавці довіряють більше відомим та великим компаніям.

Власник Snapchat, компанія Snap, не виправдала очікування аналітиків щодо доходів, звинувативши у цьому зміни у своїй рекламній платформі, які, за її словами, зашкодили попиту на рекламу. Компанія попередила, що результати в наступному кварталі можуть виявитися нижчими за планові показники.

Snap також заявила, що вживає заходів для підвищення релевантності реклами, яка показується користувачам, і що ці зміни в деяких випадках означають, що рекламодавці бачать менше "дій", таких як натискання на рекламу.

Обидві компанії втратили в цілому 6 мільярдів доларів на фондовому ринку, при цьому Pinterest зараз оцінюється в 15 мільярдів доларів, а Snap - в 13 мільярдів доларів.

Нагадаємо

Компанія Meta повідомила, що її прибуток зріс до 5,7 мільярда доларів, це перевищило всі заплановані очікування.

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