Акція до річниці аварії на Чорнобильській АЕС пройшла у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Дніпрі ліквідатори провели акцію “Запали свічку” до річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Під пам’ятником ліквідаторам Чорнобильської аварії, в сквері біля Дніпропетровської облдержадміністрації, зібралось декілька десятків чорнобильців. Учасники акції виклали з лампадок цифру “31” та вшанували пам’ять загиблих у трагедії.
Зазначимо, майже 7 тис. дніпрян брали активну участь у боротьбі з наслідками вибуху реактора. Нині в місті мешкає понад 6,8 тис. осіб, які постраждали внаслідок тих подій. Із них 4,5 тис. є ліквідаторами катастрофи.
Довідка УНН: Чорнобильська катастрофа — техногенна, екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 року, розташованої на території України. Руйнування мало вибуховий характер, реактор був повністю зруйнований і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Відбувся радіоактивний викид потужністю в 300 Хіросім. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.
Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60 % радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 200 000 чоловік були евакуйовані із зон забруднення
Нагада, 25 квітня панахида за загиблими учасниками АТО відбулась у Херсоні.