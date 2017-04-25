Акция к годовщине аварии на Чорнобильской АЭС прошла в Днепре

Под памятником ликвидаторам Чернобыльской аварии, в сквере у Днепропетровской облгосадминистрации, собралось несколько десятков чернобыльцев. Участники акции выложили из свечей цифру "31" и почтили память погибших в трагедии.

Отметим, почти 7 тыс. днепрян принимали активное участие в борьбе с последствиями взрыва реактора. Сейчас в городе проживает более 6,8 тыс. человек, пострадавших в результате тех событий. Из них 4,5 тыс. являются ликвидаторами катастрофы.

Справка УНН: Чернобыльская катастрофа - техногенная, экологически гуманитарная катастрофа, вызванная взрывом и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 26 апреля 1986 года, расположенной на территории Украины. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Состоялся радиоактивный выброс мощностью в 300 Хиросим. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы, восточной частью США. Примерно 60% радиоактивных веществ осело на территории Беларуси. Около 200тыс. человек были эвакуированы из зон загрязнения

Нагада, 25 апреля панихида по погибшим участниками АТО состоялась в Херсоне .