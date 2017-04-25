Акция к годовщине аварии на Чорнобильской АЭС прошла в Днепре

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12828 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73286 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137345 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110014 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112087 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109601 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102047 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106302 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102992 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149083 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Акция к годовщине аварии на Чорнобильской АЭС прошла в Днепре

Акция к годовщине аварии на Чорнобильской АЭС прошла в Днепре

Киев  •  УНН

 • 11132 просмотра

В Днепре ликвидаторы провели акцию "Зажги свечу" к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Под памятником ликвидаторам Чернобыльской аварии, в сквере у Днепропетровской облгосадминистрации, собралось несколько десятков чернобыльцев. Участники акции выложили из свечей цифру "31" и почтили память погибших в трагедии.
Отметим, почти 7 тыс. днепрян принимали активное участие в борьбе с последствиями взрыва реактора. Сейчас в городе проживает более 6,8 тыс. человек, пострадавших в результате тех событий. Из них 4,5 тыс. являются ликвидаторами катастрофы.

Справка УНН: Чернобыльская катастрофа - техногенная, экологически гуманитарная катастрофа, вызванная взрывом и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 26 апреля 1986 года, расположенной на территории Украины. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Состоялся радиоактивный выброс мощностью в 300 Хиросим. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы, восточной частью США. Примерно 60% радиоактивных веществ осело на территории Беларуси. Около 200тыс. человек были эвакуированы из зон загрязнения

Нагада, 25 апреля панихида по погибшим участниками АТО состоялась в Херсоне .

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