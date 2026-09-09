Актору Ноелю Кларку із "Доктора Хто" висунули звинувачення у сексуальних домаганнях

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Актору Ноелю Кларку висунуто звинувачення у серії сексуальних злочинів проти п'яти жінок у зв'язку з ймовірними правопорушеннями, скоєними між 2007 і 2016 роками, передає УНН із посиланням на Sky News.

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50-річному актору висунуто звинувачення у двох пунктах сексуального насильства, трьох пунктах вуайєризму та одному пункті розкриття особистості.

Кларк має постати перед магістратським судом Вестмінстера 21 жовтня.

Поліція Лондона заявила, що звинувачення висунуті після розслідування детективів, яке розпочалося у вересні 2025 року.

Поліція додала, що чоловік, якому на той час було близько 40 років, був вперше заарештований у зв'язку з розслідуванням 25 вересня 2025 року.

Згодом до Королівської прокуратури (CPS) було передано файл доказів, який санкціонував висунення звинувачень.

Детектив-суперінтендант Майк Кегні, чия команда веде розслідування, сказав: "Жінки, пов'язані з цими звинуваченнями, продовжують отримувати підтримку від спеціально навчених офіцерів. Ми закликаємо всіх, хто став жертвою сексуального насильства, звернутися до поліції. Надана вами інформація буде оброблена з максимальною делікатністю, і ми маємо підготовлених слідчих, які можуть допомогти вам."

Актор найбільш відомий своїм фільмом 2006 року "Дитяче життя" та головною роллю у фільмі "Доктор Хто".

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