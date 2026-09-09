Актору Ноелю Кларку із "Доктора Хто" висунули звинувачення у сексуальних домаганнях

$44.470.0051.640.04
ukenru
Ексклюзив
17:35 • 1596 перегляди
Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 роціPhoto
Ексклюзив
17:07 • 4436 перегляди
До Умані вже прибули 15 тис. паломників - як у місті дбають про безпеку на Рош га-ШанаPhoto
15:56 • 11211 перегляди
Безпілотна небезпека за Полярним колом: рф скаржиться, що Україна атакувала завод на Ямалі
15:33 • 11328 перегляди
У справі лікарів Odrex суд заслухав заперечення захисту одного з обвинувачених у медичній недбалості
12:42 • 19851 перегляди
путін спотворив Трампу ситуацію на фронті для тиску на Україну - ISW
9 вересня, 08:54 • 27584 перегляди
росія атакувала "шахедом" потяг Харків - Ізюм, є постраждалі
9 вересня, 06:47 • 35628 перегляди
У Києві ворожий БПЛА влучив у 24-поверхівку є постраждалі
9 вересня, 06:18 • 33448 перегляди
Рубіо: переговори України і рф можуть відновитися найближчим часом, США готують план
9 вересня, 04:39 • 48130 перегляди
Втрати рф у війні проти України перевищили її сукупні втрати у всіх війнах за останні 80 років – ГенштабPhoto
9 вересня, 04:31 • 45631 перегляди
У Німеччині заявили, що українським чоловікам призовного віку час повертатися додому
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1.7м/с
51%
747мм
Популярнi новини
У центрі Варшави поляк побив українського туриста та опинився під арештом9 вересня, 09:43 • 10403 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 уразили військово-морську базу рф у новоросійськуVideo9 вересня, 09:48 • 5008 перегляди
Суд Євросоюзу відхилив позов Угорщини щодо заморожених активів рф - Reuters9 вересня, 11:44 • 14811 перегляди
Під Києвом новонароджена дівчинка випала з шостого поверху, врятувати її не вдалося12:13 • 6660 перегляди
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto13:26 • 16984 перегляди
Публікації
Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 роціPhoto
Ексклюзив
17:35 • 1618 перегляди
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto13:26 • 16998 перегляди
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 42152 перегляди
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
8 вересня, 17:02 • 54773 перегляди
Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях - що зміниться для Київщини з 10 вересня8 вересня, 16:16 • 56232 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ірина Терех
Денис Штілерман
Борис Пісторіус
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Київська область
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя9 вересня, 01:05 • 43200 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу8 вересня, 23:05 • 44051 перегляди
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto8 вересня, 22:06 • 39822 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 97215 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 91936 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Крилата ракета
MIM-104 Patriot

Актору Ноелю Кларку із "Доктора Хто" висунули звинувачення у сексуальних домаганнях

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Актору закидають сексуальне насильство, вуайєризм і розкриття особистості у справах 2007–2016 років. Він постане перед судом 21 жовтня.

Актору Ноелю Кларку із "Доктора Хто" висунули звинувачення у сексуальних домаганнях
Pic: PA

Актору Ноелю Кларку висунуто звинувачення у серії сексуальних злочинів проти п'яти жінок у зв'язку з ймовірними правопорушеннями, скоєними між 2007 і 2016 роками, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

50-річному актору висунуто звинувачення у двох пунктах сексуального насильства, трьох пунктах вуайєризму та одному пункті розкриття особистості.

Кларк має постати перед магістратським судом Вестмінстера 21 жовтня.

Поліція Лондона заявила, що звинувачення висунуті після розслідування детективів, яке розпочалося у вересні 2025 року.

Поліція додала, що чоловік, якому на той час було близько 40 років, був вперше заарештований у зв'язку з розслідуванням 25 вересня 2025 року.

Згодом до Королівської прокуратури (CPS) було передано файл доказів, який санкціонував висунення звинувачень.

Детектив-суперінтендант Майк Кегні, чия команда веде розслідування, сказав: "Жінки, пов'язані з цими звинуваченнями, продовжують отримувати підтримку від спеціально навчених офіцерів. Ми закликаємо всіх, хто став жертвою сексуального насильства, звернутися до поліції. Надана вами інформація буде оброблена з максимальною делікатністю, і ми маємо підготовлених слідчих, які можуть допомогти вам."

Актор найбільш відомий своїм фільмом 2006 року "Дитяче життя" та головною роллю у фільмі "Доктор Хто".

Зіграв у фільмах "Воно" та "Сам удома" - у віці 80 років помер легендарний актор Тім Каррі26.08.26, 19:05 • 10468 переглядiв

Антоніна Туманова

КультураКримінал
Лондон