Актёру Ноэлю Кларку из "Доктора Кто" предъявили обвинения в сексуальных домогательствах
Киев • УНН
Актёра обвиняют в сексуальном насилии, вуайеризме и раскрытии личности в делах 2007–2016 годов. Он предстанет перед судом 21 октября.
Актеру Ноэлю Кларку предъявлены обвинения в серии сексуальных преступлений против пяти женщин в связи с предполагаемыми правонарушениями, совершёнными в период с 2007 по 2016 год, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
50-летнему актёру предъявлены обвинения по двум пунктам сексуального насилия, трём пунктам вуайеризма и одному пункту раскрытия личности.
Кларк должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом 21 октября.
Полиция Лондона заявила, что обвинения были предъявлены после расследования детективов, начавшегося в сентябре 2025 года.
Полиция добавила, что мужчина, которому на тот момент было около 40 лет, впервые был арестован в связи с расследованием 25 сентября 2025 года.
Впоследствии в Королевскую прокуратуру (CPS) было передано дело с доказательствами, которая санкционировала предъявление обвинений.
Детектив-суперинтендант Майк Кегни, чья команда ведёт расследование, сказал: "Женщины, связанные с этими обвинениями, продолжают получать поддержку от специально обученных офицеров. Мы призываем всех, кто стал жертвой сексуального насилия, обратиться в полицию. Предоставленная вами информация будет обработана с максимальной деликатностью, и у нас есть подготовленные следователи, которые могут вам помочь."
Актёр наиболее известен своим фильмом 2006 года "Детство" и главной ролью в сериале "Доктор Кто".
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