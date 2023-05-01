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Активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим - Зеленський

Активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим - Зеленський

Київ • УНН

 • 312553 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Україна максимально активно співпрацює з партнерами, щоб захист неба став ще надійнішим. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Цей понеділок і новий тиждень почав із годинної наради з усіма рівнями управління державою та захистом. Голова уряду, міністри, Офіс. Доповідали Головком, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО.

Перше питання – наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч, від опівночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим.

Обговорили на вранішній нараді ймовірну поведінку ворога найближчим часом, скоординували наші оборонні кроки", - сказав Президент. 

Деталі

Зеленський зазначив, що окремо обговорювалися питання зброї та снарядів для ЗСУ, ситуація на тимчасово окупованих територіях й протидія росії. 

"Ось лише один приклад сьогодні. Чернігівщина, село Лизунівка, це північ області, неподалік державного кордону. Там російська авіабомба зруйнувала ще одну українську школу… На жаль, цей удар забрав життя підлітка – хлопець 2009 року народження… 14 років дитині! Він просто був неподалік школи. Мої співчуття рідним і близьким!

Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців… Мої співчуття родинам! Ще сорок людей – жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань", - додав Глава держави.

Президент країни наголосив, що на кожен російський удар окупанти отримають відповідь.

"Я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують щодня й щоночі. Які захищають наші позиції, відбивають російські штурми, допомагають своїм вогнем побратимам, хто поруч на позиціях, і по максимуму знищують окупанта. Що більше української влучності, що більше української взаємопідтримки, то швидше російське зло буде знищене", - підсумував Зеленський. 

Нагадаємо

В Україні планують продовжити воєнний стан та мобілізацію. Зеленський вніс у Раду відповідні законопроекти.

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