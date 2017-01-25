Активісти перекрили дорогу у чотирьох районах Львова через сміття
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 січня. УНН. Активісти перекрили дорогу в чотирьох районах Львова через сміття, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, люди виступають проти ухвали міської ради щодо виділення ділянок на брекетування та сортування сміття.
"Ми будемо стояти довго. Сміття на Рясному не буде. Біда, що нас ніхто не чує", - зазначила мешканка мікрорайону Рясне Юстина Іванівна.
Активісти обіцяють стояти більше години.
Як повідомляв УНН, комісія на спецзасіданні у Львові зобов'язала місто вивезти сміття протягом 7 днів.