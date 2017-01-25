Активисты перекрыли дорогу в четырех районах Львова из-за мусора
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 января. УНН. Активисты перекрыли дорогу в четырех районах Львова из-за мусора, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, люди выступают против решения городского совета о выделении участков для брекетирования и сортировки мусора.
"Мы будем стоять долго. Мусора на Рясном не будет. Беда, что нас никто не слышит", - отметила жительница микрорайона Обильное Юстина Ивановна.
Активисты обещают стоять больше часа.
Как сообщал УНН, комиссия на спецзаседании во Львове обязала город вывезти мусор в течение 7 дней.