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Активісти частково заблокували рух на автодорозі Бровари-Київ

Активісти частково заблокували рух на автодорозі Бровари-Київ

Київ • УНН

 • 7401 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Активісти під час акції власників автомобілів з іноземною реєстрацією частково заблокували рух на автодорозі Бровари-Київ, передає кореспондент УНН.

На місці перебувають декілька десятків автомобілів з іноземною реєстрацією, зокрема, країн ЄС. Утворився невеликий затор.

Мітингувальники палять автомобільні шини.

На місці чергують пожежні автомобілі.

Активісти вимагають голосування за законопроект про внесення змін до Митного кодексу України (щодо врегулювання транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування) №5567.

Нагадаємо, аналогічні акції відбуваються на Бориспільській та Одеській трасах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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