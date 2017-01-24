Активисты частично заблокировали движение на автодороге Бровары-Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Активисты во время акции владельцев автомоблей с иностранной регистрацией частично заблокировали движение на автодороге Бровары-Киев, передает корреспондент УНН.
На месте находятся несколько десятков автомобилей с иностранной регистрацией, в частности, стран ЕС. Образовалась небольшая пробка.
Митингующие жгут автомобильные шины.
На месте дежурят пожарные автомобили.
Активисты требуют голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования) №5567.
Напомним, аналогичные акции проходят на Бориспольской и Одесской трассах.