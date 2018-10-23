Аграрії сьогодні мають потужну державну підтримку і хочуть везти безкоштовно - Анатолій Гіршфельд

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Вартість перевезення залізничним транспортом має бути економічно справедливою та враховувати індексацію цін товарів, що споживає галузь. Тарифна політика має влаштовувати не лише аграрний сектор, а й Укрзалізницю. Про це під час наради під головуванням віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона, що пройшла сьогодні в Кабінеті міністрів, повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Анатолій Гіршфельд, передає УНН із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".