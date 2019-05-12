"Африканський національний конгрес" виграв парламентські вибори в ПАР
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Перемогу святкують прихильники "Африканського національного конгресу". Партія, яка знаходиться при владі в ПАР ось уже 15 років, виграла парламентські вибори, набравши 57,5% голосів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еeuronews.
Це дозволить АНК затвердити на посаді президента ще на п'ять років свого лідера і дейтсвія главу Південно-Африканської Рспублікі Сирила Рамапосу.
Але низка корупційних скандалів і внутрішньопартійні чвари позначилася на настроях виборців. АНК показав найгірший результат у своїй історії. Представництво правлячої партії в 400-місцевій Національній асамблеї скоротилося з 249 до 230 крісел.
Менше, ніж на минулих виборах - 84 мандата - отримала опозиційна партія "Демократичний альянс". А ліві "Борці за економічну свободу", зміцнили позиції, завоювавши 44 місця.
Всього ж в парламент шостого скликання, який аналітики називають як ніколи роздробленим, увійшли 14 партій.
Як повідомляв УНН, на виборах до парламенту ПАР лідирує правляча партія "Африканський національний конгрес".