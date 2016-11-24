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Африканська чума свиней дісталася Черкаської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Відповідно до оперативної інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, 23.11.2016 в лісопосадці на території Журавської сільської Черкаської області було виявлено 3 трупи домашніх свиней, заражених АЧС. Про це УНН повідомили у Держпродспоживслужбі.

Африканська чума свиней дісталася Черкаської області

Власника тварин встановити не вдалося.

"При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) 23.11.2016 встановлено діагноз на африканську чуму свиней (АЧС) (звіт про результати дослідження № 007643 п.м./16 від 23.11.2016)", - сказано у повідомленні.

В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за 9 місяців поточного року через АЧС експорт української свинини скоротився у 20 разів.

Нардеп С.Тригубенко з цього приводу додав, що скорочення експортних позицій української свинини пов’язане із тим, що контролюючі органи сьогодні не в змозі належним чином локалізовувати спалахи АЧС в Україні.

“Допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу. Фермерства несуть значні збитки, дрібні домогосподарства, аби заробити хоч копійку приховують АЧС (чим створюють додаткові загрози), країна ж — втратила ринки збуту. Від нашої свинини на сьогодні відмовилась низка держав-імпортерів: Румунія, Вірменія, Білорусь... Якщо я не помиляюся, то залишилася лише Грузія. І тут у мене виникає логічне запитання: невже в інших країнах не трапляються спалахи АЧС? Трапляються. Однак, коли таке стається, то все залежить від спроможності контролюючих органів локалізувати проблеми, вчасно створити карантинну зону, чим гарантувати нормальну роботу всім іншим виробникам зазначив”, — зазначив він.

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