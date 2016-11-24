Африканская чума свиней добралась до Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Согласно оперативной информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области, 23.11.2016 в лесопосадке на территории Журавского сельского Черкасской области было обнаружено 3 трупа домашних свиней, зараженных АЧС. Об этом УНН сообщили в Госпродпотребслужбы.
Владельца животных установить не удалось.
"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе (г. Киев) 23.11.2016 установлен диагноз африканской чумой свиней (АЧС) (отчет о результатах исследования № 007643 п.м./16 от 23.11.2016)", - сказано в сообщении.
В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Напомним, как сообщал УНН, за 9 месяцев текущего года из-за АЧС экспорт украинской свинины сократился в 20 раз.
Нардеп С.Тригубенко по этому поводу добавил, что сокращение экспортных позиций украинской свинины связано с тем, что контролирующие органы сегодня не в состоянии должным образом локализовать вспышки АЧС в Украине.
"Допущенная по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу. Фермерства несут значительные убытки, мелкие домохозяйства, чтобы заработать хоть копейку скрывают АЧС (чем создают дополнительные угрозы), страна же - потеряла рынки сбыта. От нашей свинины на сегодня отказался ряд государств-импортеров: Румыния, Армения, Беларусь... Если я не ошибаюсь, то осталась только Грузия. И тут у меня возникает логичный вопрос: неужели в других странах не случаются вспышки АЧС? Случаются. Однако, когда такое происходит, то все зависит от способности контролирующих органов локализовать проблемы, вовремя создать карантинную зону, чем гарантировать нормальную работу всем другим производителям отметил", - отметил он.