Афера на АЗС: в Дніпрі продали фальшивих паливних талонів на 1,5 млн грн

"Так, 25-річний молодик з початку 2017 року разом з 27-річним приятелем виготовляли макети і реалізовували споживачам фальсифіковані паливні карти, за які в подальшому неможливо придбати паливно-мастильні матеріали на АЗС", - розповіли в прес-службі прокуратури.

До правоохоронних органів звернувся один з потерпілих, який повідомив, що придбав зазначені пластикові карти, сплативши за них понад 428 тисяч гривень.

Зловмисників затримали під час продажу карток і отримання за них мільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "шахрайство у великих розмірах", вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, Українські водії все частіше вдаються до безконтактного розрахунку за паливо.

Мова про систему WOG PAY, що дозволяє купувати пальне в режимі онлайн, і заправляти його не виходячи з авто.

За даними компанії WOG, щодня до цієї послуги вдається вже більше 1000 їх клієнтів.