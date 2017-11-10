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Афера на АЗС: в Дніпрі продали фальшивих паливних талонів на 1,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Дніпропетровській області затримали двох шахраїв, які на продажу фальшивих талонів на бензин заробили майже 1,5 мільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.

"Так, 25-річний молодик з початку 2017 року разом з 27-річним приятелем виготовляли макети і реалізовували споживачам фальсифіковані паливні карти, за які в подальшому неможливо придбати паливно-мастильні матеріали на АЗС", - розповіли в прес-службі прокуратури.

До правоохоронних органів звернувся один з потерпілих, який повідомив, що придбав зазначені пластикові карти, сплативши за них понад 428 тисяч гривень.

Зловмисників затримали під час продажу карток і отримання за них мільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "шахрайство у великих розмірах", вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, Українські водії все частіше вдаються до безконтактного розрахунку за паливо.

Мова про систему WOG PAY, що дозволяє купувати пальне в режимі онлайн, і заправляти його не виходячи з авто.

За даними компанії WOG, щодня до цієї послуги вдається вже більше 1000 їх клієнтів.

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