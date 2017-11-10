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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14072 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 28241 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 35540 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35043 просмотра

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Афера на АЗС: в Днепре продали фальшивых топливных талонов на 1,5 млн грн

Афера на АЗС: в Днепре продали фальшивых топливных талонов на 1,5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 18907 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Днепропетровской области задержали двух мошенников, которые на продаже фальшивых талонов на бензин заработали почти 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

"Так, 25-летний парень с начала 2017 года вместе с 27-летним приятелем изготавливали макеты и реализовывали потребителям фальсифицированные топливные карты, за которые в дальнейшем невозможно приобрести горюче-смазочные материалы на АЗС", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В правоохранительные органы обратился один из пострадавших, который сообщил, что приобрел указанные пластиковые карты, заплатив за них более 428 тысяч гривен.

Злоумышленников задержали при продаже карточек и получения за них миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по статье "мошенничество в крупных размерах", решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНН, Украинские водители все чаще прибегают к бесконтактному расчету за топливо.

Речь о системе WOG PAY, что позволяет покупать топливо в режиме онлайн, и заправлять его не выходя из авто.

По данным компании WOG, ежедневно к этой услуге прибегает уже более 1000 их клиентов.

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