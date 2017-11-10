Афера на АЗС: в Днепре продали фальшивых топливных талонов на 1,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Днепропетровской области задержали двух мошенников, которые на продаже фальшивых талонов на бензин заработали почти 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
"Так, 25-летний парень с начала 2017 года вместе с 27-летним приятелем изготавливали макеты и реализовывали потребителям фальсифицированные топливные карты, за которые в дальнейшем невозможно приобрести горюче-смазочные материалы на АЗС", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.
В правоохранительные органы обратился один из пострадавших, который сообщил, что приобрел указанные пластиковые карты, заплатив за них более 428 тысяч гривен.
Злоумышленников задержали при продаже карточек и получения за них миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по статье "мошенничество в крупных размерах", решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщал УНН, Украинские водители все чаще прибегают к бесконтактному расчету за топливо.
Речь о системе WOG PAY, что позволяет покупать топливо в режиме онлайн, и заправлять его не выходя из авто.
По данным компании WOG, ежедневно к этой услуге прибегает уже более 1000 их клиентов.