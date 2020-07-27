Афера із житлом Нацгвардії: суд залишив Микитася під вартою

"Розглянувши апеляційну скаргу сторони захисту, колегія суддів ухвалила відмовити у її задоволенні та залишити ухвалу слідчого судді про продовження строку дії запобіжного заходу без змін", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю, якого підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії, до 7 вересня.

Нагадаємо, наприкінці травня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила під варту експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася з альтернативою внесення 100 млн гривень застави.

Микитась вніс 80 млн грн, але 30 млн грн стягнули у дохід держави. Таким чином, на рахунку суду залишилося 50 млн грн, а після призначення запобіжного заходу — потрібно було сплатити ще 50 млн грн застави. Адвокат Микитаса заявляв, що той не планує вносити решту суми застави у розмірі 50 млн грн, адже не має на це можливості.

Згодом ВАКС задовольнив звернення щодо повернення Микитасю 50 млн грн застави.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації "Укрбуд" підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.