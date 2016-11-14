Адвоката затриманого у Криму “диверсанта” не попередили про допит
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Незалежного адвоката одного з “кримських диверсантів” Володимира Дудки не попередили про допит його клієнта,передає УНН з посиланням на Кримську правозахисну групу.
"Кримська правозахисна група (КПГ) зафіксувала недотримання права на захист у справі кримчанина Володимира Дудки, котрого звинувачують в диверсії. Адвоката, залученого родичами затриманого в Криму В.Дудки до його захисту, не попередили про проведення допиту його клієнта“,- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, 12 листопада ввечері “слідчий УФСБ Росії по РК та м. Севастополь” допитав В.Дудку в присутності захисника за призначенням Оксани Анатоліївни Акуленко. Вона, швидше за все, була викликана до затриманого телефонним дзвінком, тоді як незалежного адвоката не повідомили про слідчі дії.
Зазначається, експерти КПГ припускають, що ФСБ приховує затриманого кримчанина з метою усунення незалежних адвокатів від презентації його інтересів в ході слідчих дій.
Раніше, 10 листопада 2016 року “Ленінський районний суд м. Севастополь” своєю постановою обрав запобіжний захід Володимиру Дудці у формі взяття під варту з подальшим перевезенням до ФКУ СІЗО-1 м. Сімферополь. Але до теперішнього часу він не доставлений в ФКУ СІЗО-1. З 9 листопада невідомо, де саме знаходиться В. Дудка. Ані родичі, ані адвокати, залучені родиною, не можуть отримати інформації про його місцезнаходження та домогтися зустрічі з ним.
Також повідомляється, експерти КПГ та родичі припускають, що всі троє затриманих — Олексій Бессарабов, Дмитро Штибліков, Володимир Дудка — перебувають в ізоляторі тимчасового утримання (ІТУ) у місті Бахчисарай.
Як повідомляв УНН, ФСБ РФ оприлюднила відео допиту “кримських диверсантів”.