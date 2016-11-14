Адвоката затриманого у Криму “диверсанта” не попередили про допит

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 17229 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 33819 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 63236 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 134508 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 197968 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190051 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210986 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196733 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152077 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152919 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.8 м/с
94 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 121577 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 32205 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 73499 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 52075 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 29227 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 476539 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 314510 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377017 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 488731 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 733235 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 121577 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 182818 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125712 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160682 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183888 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Адвоката затриманого у Криму “диверсанта” не попередили про допит

Адвоката затриманого у Криму “диверсанта” не попередили про допит

Київ • УНН

 • 4149 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Незалежного адвоката одного з “кримських диверсантів” Володимира Дудки не попередили про допит його клієнта,передає УНН з посиланням на Кримську правозахисну групу.

"Кримська правозахисна група (КПГ) зафіксувала недотримання права на захист у справі кримчанина Володимира Дудки, котрого звинувачують в диверсії. Адвоката, залученого родичами затриманого в Криму В.Дудки до його захисту, не попередили про проведення допиту його клієнта“,- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, 12 листопада ввечері “слідчий УФСБ Росії по РК та м. Севастополь” допитав В.Дудку в присутності захисника за призначенням Оксани Анатоліївни Акуленко. Вона, швидше за все, була викликана до затриманого телефонним дзвінком, тоді як незалежного адвоката не повідомили про слідчі дії.

Зазначається, експерти КПГ припускають, що ФСБ приховує затриманого кримчанина з метою усунення незалежних адвокатів від презентації його інтересів в ході слідчих дій.

Раніше, 10 листопада 2016 року “Ленінський районний суд м. Севастополь” своєю постановою обрав запобіжний захід Володимиру Дудці у формі взяття під варту з подальшим перевезенням до ФКУ СІЗО-1 м. Сімферополь. Але до теперішнього часу він не доставлений в ФКУ СІЗО-1. З 9 листопада невідомо, де саме знаходиться В. Дудка. Ані родичі, ані адвокати, залучені родиною, не можуть отримати інформації про його місцезнаходження та домогтися зустрічі з ним.

Також повідомляється, експерти КПГ та родичі припускають, що всі троє затриманих — Олексій Бессарабов, Дмитро Штибліков, Володимир Дудка — перебувають в ізоляторі тимчасового утримання (ІТУ) у місті Бахчисарай.

Як повідомляв УНН, ФСБ РФ оприлюднила відео допиту “кримських диверсантів”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$86,933.60
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,911.85