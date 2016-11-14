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Адвоката задержанного в Крыму "диверсанта" не предупредили о допросе

Адвоката задержанного в Крыму "диверсанта" не предупредили о допросе

Киев • УНН

 • 4149 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Независимого адвоката одного из "крымских диверсантов" Владимира Дудки не предупредили о допросе его клиента, передает УНН со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"Крымская правозащитная группа (КПГ) зафиксировала несоблюдение права на защиту в деле крымчанина Владимира Дудки, обвиняемого в диверсии. Адвоката, привлеченного родственниками задержанного в Крыму В.Дудки к его защите, не предупредили о проведении допроса его клиента", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 12 ноября вечером "следователь УФСБ России по РК и г. Севастополь" допросил В.Дудку в присутствии защитника по назначению Оксаны Анатольевны Акуленко. Она, скорее всего, была вызвана к задержанному телефонным звонком, тогда как независимому адвокату не сообщили о следственных действиях.

Отмечается, что эксперты КПГ предполагают, что ФСБ скрывает задержанного крымчанина с целью устранения независимых адвокатов от презентации его интересов в ходе следственных действий.

Ранее, 10 ноября 2016 года "Ленинский районный суд Севастополя" своим постановлением избрал меру пресечения Владимиру Дудке в форме заключения под стражу с последующей перевозкой в ​​ФКУ СИЗО-1 г. Симферополь. Но до настоящего времени он не доставлен в ФКУ СИЗО-1. С 9 ноября неизвестно, где именно находится В.Дудка. Ни родственники, ни адвокаты, привлеченные семьей, не могут получить информацию о его местонахождении и добиться встречи с ним.

Также сообщается, что эксперты КПГ и родственники предполагают, что все трое задержанных - Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов, Владимир Дудка - находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) в городе Бахчисарай.

Как сообщал УНН, ФСБ РФ обнародовала видео допроса "крымских диверсантов".

Украинские Национальные Новости

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