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Адвокат заявила про процесуальне порушення у справі щодо Гримчака

Адвокат заявила про процесуальне порушення у справі щодо Гримчака

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Адвокат Тетяна Матяш заявила про пряме порушення підслідності у справі щодо міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака. Про це юрист сказала в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

“Затриманий на підставі ... якщо ви подивитесь, тут (в протоколі — ред.) замах на Тетяну Чорновол, і в реєстрі в кримінальному провадженні йде стаття 15 п.6, 11, 12 ч.2 ст. 115 — це є замах на вбивство за замовленням. Потім написано багато ще. Ст. 146 — це її викрадення. Потім йде ст. 190, 364 і 190 знову. На другій сторінці як раз зазначають, що особу затримано на підставі ч.4 ст.190 — це шахрайство, це зовсім до вбивства ніякого відношення не має. Це є процесуальним порушенням. І якщо докази, і навіть самі справжні, кращі докази зібрані з порушеннями норм процесуального законодавства, ці докази не можуть вважатись належними, і суд не може грунтувати своє обвинувачення на цих доказах”, — сказала адвокат.

“Тобто, якщо всі мої підозри справдяться, в подальшому, навіть якщо дійсно будуть якісь злочини, довести в суді їх не буде можливим на підставі того, що слідчі органи з самого початку порушили закон... Це не їх підслідність, вони просто підганяли під свою юрисдикцію... це є пряме порушення підслідності”, — додала вона.

Нагадаємо, раніше юрист заявила, що Гримчака затримали у справі про напад на Чорновол.

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