Адвокат заявила о процессуальном нарушении по делу Грымчака

“Задержанный на основании... если вы посмотрите, здесь (в протоколе — ред.) покушение на Татьяну Черновол, и в реестре в уголовном производстве идет статья 15 п.6, 11, 12 ч.2 ст. 115 — это покушение на убийство по заказу. Затем написано много еще. ст. 146 — это ее похищение. Затем идет ст. 190, 364 и 190 снова. На второй странице как раз отмечают, что лицо задержано на основании ч.4 ст.190 — это мошенничество, это совсем к убийству никакого отношения не имеет. Это процессуальное нарушение. И если доказательства, а также самые настоящие, лучшие доказательства собраны с нарушением норм процессуального законодательства, эти доказательства не могут считаться надлежащими, и суд не может основывать свое обвинение на этих доказательствах”, — сказала адвокат.

“То есть, если все мои подозрения оправдаются, в дальнейшем, даже если действительно будут какие-то преступления, доказать в суде их не будет возможным на основании того, что следственные органы с самого начала нарушили закон ... Это не их подследственность, они просто подгоняли под свою юрисдикцию... это прямое нарушение подследственности”, — добавила она.

Напомним, ранее юрист заявила, что Грымчака задержали по делу о нападении на Черновол.