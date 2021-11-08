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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38770 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Аднан Ківан: після перезавантаження Kyiv Post стане більше і краще

Київ • УНН

 • 20340 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Популярне в Україні англомовне видання Kyiv Post змінює формат і планує стати мультимедійним. Процес перезавантаження видання займе близько місяця. Про це повідомив власник видання, бізнесмен Аднан Ківан, передає УНН.

Аднан Ківан: після перезавантаження Kyiv Post стане більше і краще

Деталі

За його словами, на цей час Kyiv Post тимчасово призупинить свою роботу. Для України стратегічно важливо розвивати медіа нового формату.

Для цього Kyiv Post посилять команду кращими журналістами України, США, Канади та Європи.

"Ми хочемо стати доступними для більш широкої аудиторії і вже почали розширення штату. Тепер видання виходитиме не тільки англійською мовою, а й українською, російською та арабською. У наших планах повне переформатування Kyiv Post в нову медійну платформу з якісним друкованим і відео контентом. Kyiv Post стане більше і краще", - Аднан Ківан.

Нагадаємо, Kyiv Post - щотижнева англомовна газета, що видається у Києві. Перша та найпопулярніша англомовна газета України.

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