А.Шевченко запросив до збірної сім гравців з іноземних чемпіонатів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Стали відомими імена перших футболістів, котрі отримали запрошення на черговий збір національної команди. До списку увійшли гравці, що виступають за кордоном, передає УНН з посиланням на сайт ФФУ.
Виклики вже отримали:
Денис Бойко ("Малага", Іспанія);
Артем Федецький ("Дармштадт", Німеччина);
Євген Шахов ("ПАОК", Греція);
Євген Коноплянка ("Шальке 04", Німеччина);
Олександр Зінченко ("ПСВ", Нідерланди);
Роман Зозуля ("Бетис" Іспанія);
Артем Кравець ("Гранада", Іспанія).
Примітно, що голкіпер Д.Бойко не провів ще жодного офіційного матчу в сезоні у складі свого клубу "Малаги".
Відзначимо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на відбірний матч чемпіонату світу проти збірної Фінляндії (12 листопада в Одесі) та товариський – з командою Сербії (15 листопада у Харкові) тих же сімох "легіонерів", що й на попередній збір.
Додамо також, повний список гравців, викликаних на збір - очікується наприкінці тижня.
Як повідомляв УНН, А.Шевченко назвав свої головні цілі як тренера.